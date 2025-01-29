Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı çift şerit olarak düzenlenecek Girne Doğu Çevre Yolu olarak da bilinen Girne - Çatalköy yolunda incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne Doğu Çevre Yolu’nun, Girne Acapulco kavşağı arasını kullananlara daha rahat ve konforlu sürüş imkânı sağlayacağını anlatarak, 7,9 kilometrelik Karakum, Çatalköy, Esentepe’yi kapsayacak yol güzergâhında 5 dönel kavşak (çember), bir alt geçit, 15 kilometre kaldırım ve 8 menfez, 16 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı da içereceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel ise, ihalesi 2011 yılında çıkan ama geçmiş hükümetlerin sıkıntılardan dolayı gündemine bir türlü giremeyen Acapulco kavşağı-Girne yolu yapımı için ilk adımı dün attıklarını belirtti.

Bugüne kadar “çile yolu” olarak adlandırılan Acapulco kavşağı-Girne yolunun yarım kalan bir proje olduğunu hatırlatan Üstel, Çatalköy, Karakum, Ozanköy ve Girne’ye giderken insanların çile çektiklerini kaydetti.

Girne, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Güzelyurt yolunun bir-iki ay içerisinde tamamlanacağına işaret eden Üstel, yolun büyük ölçüde tamamlandığını ve vatandaşların mutlu, çağdaş ve güvenilir bir şekilde seyahat etmeye başladıklarını vurguladı.

Üstel, “Halkımıza bir sözümüz olan Çatalköy yolunu başlatacağız, bitireceğiz. İnşallah bunu 2026 yılı içinde bitirip, halkımızın kullanımına vereceğiz.” dedi.

Üstel, Acapulco kavşağını çağdaş bir kavşak yapacaklarını ve böylece insanların daha rahat sağ ve sol dönüşü yapabileceklerini belirterek, “Burayı bir çemberle noktalayacağız. Yine Çatalköy girişine çağdaş bir kavşak yapacağız ve Girne- Çatalköy Belediyesi hudutlarına kadar gidip, güzel çember ve kavşaklarla bu yolu güvenli bir yol haline getirmiş olacağız.” bilgisini paylaştı.

ÇATALKÖY- DEĞİRMENLİK (DAĞ) YOLUNA DA START VERİLDİ

Genellikle ağır vasıtaların kullandığı Çatalköy - Değirmenlik kavşağına kadar uzanan yolun da startını vereceklerini kaydeden Üstel, “Bu yaz KKTC insanına bu yolu da kazandırmış olacağız.” dedi. Çalışmaların bugün başlayacağını da sözlerine ekleyen Üstel, “Startı vereceğiz. 1 Şubat’ta yeni bütçe açılır açılmaz hemen ihale aşamasını başlatacağız. İhale gerçekleşene kadar elektrik, su ve gerekli yerlerdeki altyapı çalışmalarını tamamlayıp, ihale süreci tamamlandığında büyük süratle yolun bitimini sağlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Üstel ve Arıklı Lefkoşa -Girne dağ yolu projesindeki son durumu gözlemlemek adına Değirmenlik bölgesine hareket etti.

Arıklı, Acapulco kavşağı ile Değirmenlik - Havalimanı arasında kalan 19 kilometrelik dağ yolu güzergâhının, projenin 2017 yılında ihale edildiğini ancak, istimlak sorunları ve su hattının güzergâhtan geçmesi nedeniyle projeye başlanamadığını anımsattı. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda projeye nisan ayında başlama kararı alındığını dile getiren Arıklı, istimlak problemlerinin tam olarak çözülememesi nedeniyle yolun bazı yerlerinin 2 bazı yerlerde ise 3 şerit olarak düzenleneceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de Nisan’da startı verilecek projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Üstel, Hükümet olarak, öncelikli ana arterler ve trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı yollarda ışıklandırma ve yol işaretlemelerinin yapılmasına yönelik projelere de start verildiğini kaydetti.

PROJEDE NELER VAR?

Girne Doğu Çevre Yolu, Girne İlçesi Karakum bölgesinden başlayarak doğu güzergâhı boyunca Arapköy – Çatalköy – Esentepe kavşak ayırımına kadar olan kısmı kapsıyor.

Yapılacak işlerin kapsamıysa, 7,9 Kilometre 20 metre genişliğinde bölünmüş yol yapımı, 5 modern dönel kavşak, 1 altgeçit, 1,5 kilometre kavşak bağlantıları ve servis yolları, telefon, içme suyu ve elektrik hatları deplase işleri, 15 kilometre kaldırım, 16 kilometre yağmur suyu drenaj hatları ve 8 menfez yapımını içeriyor.

Lefkoşa – Girne dağ yolu projesi ise, Lefkoşa – Mağusa bölünmüş ana yolu Değirmenlik dönel kavşağından başlayarak Kuzey yönünde Arapköy – Çatalköy – Esentepe kavşak ayırımına kadar olan kısmı kapsıyor.

İşin kapsamı 19 kilometre 10 metre genişliğinde 1. sınıf ana yol yapımı, 3 kavşak yapımı, trafik güvenliği ve akışı açısından 8 kilometre tırmanma şeridi, trafik güvenliği için 2 kaçış rampası, 2 ağır vasıta tartım istasyonu ve menfez yapım işlerini içerecek.