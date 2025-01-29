Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Üstel ile Arıklı, dün Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na yaptıkları inceleme ziyaretinde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu’dan bilgi aldı.

2011 yılından beridir Çevre Yolu projesinin hayat bulamadığını, istimlak problemlerinden dolayı kaldığını belirten Üstel, yolun Güzelyurt yoluna bağlantısı ile ilgili tüm istimlak sorunlarını çözdüklerini ve haziran sonuna doğru Güzelyurt yoluna bağlantı yolunun da biteceğini aktardı.

Lefkoşa - Girne Yolu’nda çok fazla aracın seyrettiğini kaydeden Üstel, insanların daha çağdaş daha güvenli bir yolda seyretmelerini sağlayacaklarını belirtti. Bahse konu yolda aydınlatma problemi de olduğunu söyleyen Üstel, “Biz konuşmuyoruz, biz iş yapıyoruz. Halkımıza ne söz verdiysek koalisyon ortaklarımızla birlikte bitireceğiz. Lefkoşa – Girne yolunun hem asfaltını yenileyeceğiz, bu yolda seyreden araçların seyrini rahatlatacağız hem de bu yolu sil baştan aydınlatma ile çok güzel bir noktaya getirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Üstel, trafik kazalarına dikkati çekerek, insanların güvenli seyahat etmesi için önceliklerinin yol projeleri, aydınlatma ve trafikteki eksiklikler olduğunu vurguladı. Üstel, trafikle ilgili yasaları bir ay içinde Cumhuriyet Meclisi’nden geçirme hedeflerini de ortaya koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nde köprünün nisan ayında biteceğini, 20 Temmuz’a kadar ise yolun Alayköy’e bağlantı kısmının tamamlanacağını belirterek, temmuz itibarıyla yolun kullanıma tamamen açılacağını aktardı.

Arıklı, “Böylece hem Gönyeli çemberindeki trafik büyük ölçüde rahatlayacak hem de ciddi şekilde ekonomik tasarruf elde edilecek” diye konuştu.