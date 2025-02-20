“Ortak Miras: Ateşle Şekillendirilmiş” (Shared Heritage: Shaped by Fire) adlı sergi dün Lefkoşa’nın güneyindeki Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi’nde (CVAR) açıldı.

Sergi 2 Mart’a kadar salı - pazar günleri arasında 09.30 – 17.00 saatleri arasında açık kalacak.

Sergide altısı Kıbrıslı Rum ve altısı Kıbrıslı Türk olmak üzere hem tanınmış hem de yeni yetişen çeşitli Kıbrıslı seramikçilerin eserleri yer alıyor.

Sergide yer alan ve seramikleri satışa da sunulan sanatçılar şunlar:

“Elysia Athanatos, Christiana Charalambous, Sinem Ertaner, Vedia Okutan Gaydeler, Oya Güryel, Yılmaz Kastanbollu, Eser Keçeci, Celia Potoudis Macpherson, Anastasia Lambaski Onisiphorou, Panayiotis Pasantas, Mümine Özdemirağ Yağlı, Alexandros Yiorkadjis.”