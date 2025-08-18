Lefkoşa Abdi İpekçi Caddesi üzerinde önceki gece saat 23:30 sıralarında meydana gelen kazada iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastanede müşahede altına alındı.

23 yaşındaki Ömer Ergün, yönetimindeki SU 837 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Gazeteci Kemal Aşık Caddesi yol kavşağına geldiğinde, sola doğru dönüşe geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüjden üzerinden karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde seyreden 22 yaşındaki Nedim Özbek yönetimindeki MP 002 plakalı araçla çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.