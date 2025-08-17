İskoçya’nın Stirling kentinde düzenlenen GTF Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcuları, ikinci günde de sporcularımız başarılı sonuçlar elde etti. Şampiyonanın ikinci gününde mücadelelerini sürdüren sporcularımız 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak yine göğsümüzü kabarttı. Sporcularımız şampiyonanın iki gününde toplamda 19 altın, 23 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve başbakan Ünal Üstel şampiyonayı başarıyla tamamlayan takıma mesaj göndererek kutladı. Ekibimiz pazartesi yola çıkarak Salı sabahı ülkeye dönüş yapacak.
2. Gün sonuçları
HyongCansu Keskin üçüncülük
Rojbin Özer ikincilik
Zeynep Kürekçi birincilik
Mustafa Kemal Çağlar ikincilik
Melek Ünver ikincilik
Havin Yılmaz ikincilik
MÜSABAKA
Kerem Kencebay birincilik
Ali Kencebay ikincilik
Mustafa Kemal Çağlar üçüncülük
Melek Ünver üçüncülük
Rojbin Özer üçüncülük
Melisa Türkmen üçüncülük
Rabia Tarım ikincilik