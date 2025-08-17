İskoçya’nın Stirling kentinde düzenlenen GTF Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcuları, ikinci günde de sporcularımız başarılı sonuçlar elde etti. Şampiyonanın ikinci gününde mücadelelerini sürdüren sporcularımız 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak yine göğsümüzü kabarttı. Sporcularımız şampiyonanın iki gününde toplamda 19 altın, 23 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve başbakan Ünal Üstel şampiyonayı başarıyla tamamlayan takıma mesaj göndererek kutladı. Ekibimiz pazartesi yola çıkarak Salı sabahı ülkeye dönüş yapacak.

2. Gün sonuçları

HyongCansu Keskin üçüncülük

Rojbin Özer ikincilik

Zeynep Kürekçi birincilik

Mustafa Kemal Çağlar ikincilik

Melek Ünver ikincilik

Havin Yılmaz ikincilik

MÜSABAKA

Kerem Kencebay birincilik

Ali Kencebay ikincilik

Mustafa Kemal Çağlar üçüncülük

Melek Ünver üçüncülük

Rojbin Özer üçüncülük

Melisa Türkmen üçüncülük

Rabia Tarım ikincilik