Güney Kıbrıs’ta yaşları 75 ve 80 olan iki kişi “Gufi” olarak bilinen yılan sokması sebebiyle hastanede tedavi görüyor.

Fileleftheros gazetesi, 75 yaşındaki şahsın 22 Nisan tarihinde Limasol bölgesinde tarlada çalışırken ve 80 yaşındaki şahsın ise 25 Nisan tarihinde yine Limasol bölgesinde “gabbar” (kapari) toplarken Gufi yılanı tarafından sokulduklarını yazdı.

Her iki şahsa da panzehir verildiğini, hastanede tedavi altında olan şahısların durumlarının iyi olduğunu aktaran gazete, içinde bulunduğumuz dönemde yılanlar konusunda dikkatli olunması çağrısında da bulunulduğunu yazdı.