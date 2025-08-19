Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu üzerinde Bella Süpermarket önünde dün meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Kaza saat 15.10 sıralarında meydana geldi.

20 yaşındaki Fehmi Alevkayası, yönetimindeki KC 133 plakalı kamyonet araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşakta durmadan anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapması sonucu, Yenierenköy istikametinden Dipkarpaz istikametine doğru süratli bir şekilde seyretmekte olan 40 yaşındaki Erhan Küpeli yönetimindeki HE 862 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan HE 862 plakalı araç sürücüsü Erhan Küpeli kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.