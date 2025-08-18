Futbolda 2025 – 2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Birinci Lig ekibi Aslanköy, Türkiye’de kampa girdi. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Birinci Lig’de, Süper Lig’e yükselme hedefinde olacak olan Aslanköy yeni sezona yönelik hazırlıklarını Kayseri kampı ile sürdürecek. Yaptığı flaş transferlerle güçlü bir kadro kuran, hazırlık maçlarında farklı galibiyetler alan Aslanköy, 21’i futbolcu, 27 kişilik kafileyle Kayseri’de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne gitti. Bir haftalık kamp çalışmalarında teknik direktör Ahmet Ercen ve ekibi nezaretinde günde çift idmanla yaparak güç depolayacak olan sezona hazır şekilde girmeyi hedefliyor.