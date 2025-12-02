Lefkoşa polisi tarafından 28 Kasım’da saat 22.30 sıralarında,

park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli olarak görülen 21 yaşındaki Waleed Salah Walid Al-Saheb’in üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunmuş ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı. Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 24 yaşındaki isminin baş harfleri Ahmed Atıf Khalil Farah tutuklandı.

Farah dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru, 28 Kasım 2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Ortaköy’de devriyede bulunan bir polis ekibi tarafından yol kenarında park halinde bulunan kapısı açık çalışır vaziyetteki aracın yanına durarak araç içerisinde bulunan Waleed Salah Walid Al-Saheb’in üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, 29 Kasım tarihinde zanlının evinde yapılan aramada apartmanın bodrumunda bulunan kova içerisinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap tespit edildiğini belirtti.

Polis, Waleed Salah Walid Al-Saheb'ten izahat istendiğinde hem üzerinde bulunan hem bodrumda bulunan maddelerin ev arkadaşı olan zanlı Ahmed Atif Khahl'e ait olduğunu beyan etmesi üzerine zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı Ahmed Atif Khahl'in 30 Kasım tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.