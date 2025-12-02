Güney Kıbrıs’ta organize suçun ulaştığı boyutların ürkütücü olduğu belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, bunun nedeninin Güney Kıbrıs’taki yabancıların suç faaliyetleri olduğunu belirtti.

Rum polisinin yabancı faktörlerin yerel suçlardaki rolünü ciddi şekilde araştırdığı ve polis çevrelerinin Güney Kıbrıs’taki organize suçlarla mücadelenin artık başka boyutlar aldığı yorumunda bulundukları belirtildi.

Rum polis çevreleri de; Güney Kıbrıs'ta organize suçla mücadelenin artık yeni boyutlar kazandığını belirtiyor. Bunun nedeni olarak da adadaki yabancıların suç faaliyetlerini gösteriyor.

Öte yandan gazetenin baş yazısında da okullardaki şiddete dikkat çekildi. "Öğrenciler okul şiddeti ve zorbalık olaylarına karışıyor, ırkçı davranışlara maruz kalıyor veya ırkçı davranışlar sergiliyor, ayrıca aile içi ve cinsel şiddete maruz kalıyor’’ denilen yazıda; ‘’Resmi verilere dayanan rakamlar, büyük bir toplumsal soruna işaret ediyor’’ uyarısı yapıldı.

‘’2023-2024 eğitim öğretim yılına ait sayısal veriler, itiraf etmek gerekir ki, ürkütücüdür’’ diyen gazete, ‘’Şiddet her yerde. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaydettiği verilerden de anlaşılıyor’’ dedi.