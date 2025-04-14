İskele’de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nediyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Caesar Blue Sitesi ve Four Vision Sitesi’ne elektrik verilemeyecek.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Gaziveren’de Lale Sokak ve Tepe Mahallesi'ne elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti, 10.00-12.00 saatleri arasında olacak.