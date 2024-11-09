Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Merit Spor Oyunları’na Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu katılacak.

Okul yöneticileriyle birlikte organize edilen İlköğretim Dairesi işbirliğinde düzenlenen II. Merit Spor Oyunları’nda bu yıl da cumhuriyet koşusu yanında futbol, basketbol ve satranç şölenleri düzenlenecek.

II. Merit Spor Oyunları’nın ilki KKTC’nin kuruluş yıldönümü haftasında koşulacak olan Cumhuriyet Koşusu olacak. 11 Kasım Pazartesi sabahı Alsancak’ta bulunan Merit otelleri bölgesinde organize edilecek Merit Cumhuriyet Koşusu’na 9 okuldan kız ve erkekler kategorilerindeki sporcular katılacak.

Gürses: Çocuklara dokunan projeler önceliğimiz

Merit Otelleri’nin yıllardır çocuklara verdiği desteği birçok etkinlikle gösterdiğinin altını çizen Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, çocuklara dokunacak projelere imza atmanın Merit Otelleri’nin öncelikleri arasında olduğuna vurgu yaptı.

Özellikle okullar düzeyinde birçok sosyal sorumluluk projesi geliştirilerek çocukların eğitim kalitesinin artırılması, onların sosyal aktivitelerde biraraya gelmesini önemsediklerini kaydetti. Gürses, çocukların gelişimine katkı sağlayan projeler arasında yer alan Merit Spor Oyunları’nın Pazartesi başlayacak olmasının heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Girne merkez ve kentin batısında bulunan 9 ilkokulun katılımıyla 11 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapılacak Merit Cumhuriyet Koşusu’nun ardından, bakanlığın etkinlik takvimine paralel zamanlarda futbol, basketbol ve satranç etkinliklerinde de çocukları biraraya getireceklerini kaydetti.