Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Merit Spor Oyunları’na Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu katıldı.

Merit Otellerinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dün Karaoğlanoğlu Stadı’nda 9 okulun takımları biraraya geldi.

Tek devreli oynanan maçlar haftaya Perşembe günü tamamlanacak. Şenlik sonunda her okul birbiriyle maç oynamış olacak. Şenliğe katılan okullara kupaları ve sporculara madalyaları 3 Nisan günü etkinlik sonrasında düzenlenecek törenle verilecek.

Gürses: Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur

Çocuklara dokunan projelere imza atmanın Merit Otelleri’nin öncelikleri arasında olduğuna dikkat çeken Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, futbol şöleninde çocuklarımızın mutluluğunu görmek ne kadar güzel işler yaptığımızın göstergesidir. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” şeklinde konuştu

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses II. Merit Spor Oyunları kapsamında bugün başlayan futbol turnuvasına Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, katılımcı dokuz okulun müdür ve sorumlu öğretmenlerine teşekkür etti.