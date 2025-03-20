Alayköy’de Prenses gece kulübünde intihar eden Moldovalı 25 yaşındaki genç kadın Anastasia Melega, geçtiğimiz Pazar günü Moldova’nın Căușeni şehrinde toprağa verildi.

Yakınları sosyal medya hesabından paylaştığı acı dolu bir mesajda, “Huzur içinde yat, nazik ruh. Umarım orada mutlusundur” diye yazdı.

Alayköy’deki Prenses Gece Kulübü’nde ölü bulunan Moldovalı genç kadın Anastasia Melega’nın ölümü, büyük yankı uyandırırken, genç kadının yakınları ve arkadaşları da, yaşanan trajedi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Geride 4 yaşında bir erkek çocuk bırakan Moldovalı genç kadın Anastasia Melega, 16 Mart 2025 tarihinde Moldova’nın Căușeni şehrinde toprağa verildi.

Sosyal medyada yayılan mesajlarda, “Kimse sana yardım etmeye çalışmadı…Hepimizi büyük bir acıyla baş başa bıraktın” ifadeleri yer aldı.

Anastasia Melega’nın bir başka arkadaşı, “Masum ruh, huzur içinde yat. Hepimize tarifsiz bir acı bıraktın. 4 yaşında bir çocuk bıraktın…” şeklinde not düşerek sosyal medyada bir mesajla genç kadının fotoğrafını yayınladı.

Bir başka notta da, “Arkadaşım Anastasia’nın ölümü bir sır olarak kalmaya devam ediyor…” diye yazarken, “intihar ettiğine dair versiyonu hariç tuttuğunu” belirtti.

“BİLGİ ALIŞVERİŞİ, MOLDOVA’DAKİ YETKİLİ MAKAMLAR İLE TÜRKİYE’DEKİ YETKİLİ MAKAMLAR ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Öte yandan, Yerel kanal Pro TV’de yer alan habere göre, Moldova Cumhuriyeti Ulusal Soruşturma Müfettişliğinin, Moldovalı kadının ölümünü araştırmak için soruşturma başlattığı belirtildi.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Merkezi (INI) yetkililerinin Kuzey Kıbrıs’ta hayatını kaybeden 24 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili araştırma başlattığı yazıldı. Moldova Cumhuriyeti İnsan Ticaretiyle Mücadele Merkezi, Delil ve Karar Destek Birimi Başkanı, Polis Müfettişi Vitalie Pşenicinîi’nin açıklamalarına da yer veren Pro TV, Pşenicinîi’nin, “Bu davayla ilgili soruşturma Çarşamba günü, makalenin kamuoyuna açıklandığı gün başladı. Cinsel sömürü amacıyla insan ticareti perspektifinden inceleniyor. Soruşturma sırasında polis aracılığıyla bilgi alışverişi ve diğer eylemler yoluyla ayrıntı elde edeceğiz” açıklaması yaptığı yazıldı.

Haberde, Pşenicinîi’nin, soruşturmayla ilgili bilgi alışverişinin Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda tanınmayan bir devlet olması gerçeği göz önünde bulundurularak, Moldova’daki yetki makamlar ile Türkiye’deki yetkili makamlar arasında gerçekleştirildiğini söylediği belirtildi.