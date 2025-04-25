Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden verilen bilgiye göre, arşiv; tasnif, dokümantasyon, dijitalleşme işlemlerinin ardından fiziki olarak KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arşiv depolarında koruma altına alınacak, dijital kopya aile ile paylaşılacak ve ardından da halk için hizmete açılacak.

Daire Müdürü Ejdan Sadrazam, protokol imzalanması sırasında yaptığı konuşmada Hüseyin Gültekin’in ailesine örnek davranışından dolayı teşekkür etti ve “Kişisel arşivler, toplumsal değerlerin korunması ve bireylerin yaşatılmasında hayati öneme sahiptir.” dedi.

Sadrazam, kişisel arşivlerini değerlendirmek isteyen halka, Hüseyin Gültekin’in ailesini örnek alarak ellerindeki mevcut arşiv malzemesini değerlendirmek için başvuru yapması çağrısında bulundu.

-Hüseyin Gültekin kimdir?

“Balıkesirli bir çiftçinin oğlu olarak 30 Temmuz 1922’de dünyaya gelen Hüseyin Gültekin, Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Omorfo Öğretmen ve Ziraat Kolejlerini bitirerek 1946 yılında İlkokul öğretmenliğine Mağusa ilçesinin Kuzucuk köyünde başladı. Gültekin, Mayıs 1959’a kadar Baf ilçesi köylerinde öğretmenlik görevine devam etti. Çalıştığı köylerde yeni okul ve cami yapılmasını sağladı, modern bağcılığın ve arıcılığın gelişmesine öncülük etti. Vatani görevini geniş bir bölge sorumlusu olarak öğretmenliği ile birlikte yürüttü. 1 Mayıs 1959’da Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanlığı’na seçilen Gültekin, 5 Mart 1994’e kadar 35 yıl bu görevi yürüttü. Hüseyin Gültekin, 4 Aralık 1962’den 1976’ya kadar İdare Meclisi Üyeliği yaptı. Gültekin, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda iki dönem İdare Meclisi Başkanlığı yaptı. Gültekin, 1970 seçimlerinde Mağusa’dan Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne, 24 Şubat 1976 tarihinde Federe Devlet Kurucu Meclisi Üyeliği ve 6 Aralık 1983’te KKTC Kurucu Meclisi Üyeliği’ne getirildi.

Çiftçi ve köylü problemlerinin çözümü yönünde yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Gültekin, 1955-58 yılları arasında Rum saldırıları yüzünden yerinden göç eden Kuzucuk, Muratağa, Otluk (Aytotro), Aretyu ve Lakadamya gibi köylerin okul ve camileriyle birlikte yeniden inşa ve iskanını meşhur gönüllü ordusunu kurarak sağladı. Aralık 1963 olaylarının başlaması üzerine, Kıbrıslı Türklerin elindeki tek un fabrikasını çalıştırma ve adanın her yanına un sevk etme görevini yerine getiren Hüseyin A. Gültekin, Rum saldırıları yüzünden çiftçinin satılamayan tahıl ürününün 1969 yılına kadar ada çapında Kıbrıs Zahire Encümeni'ne satışını, depolanma ve teslimini tek başına yürüttü. Gültekin, 1968’dan başlamak üzere Barış Harekatı’na kadar olan kuraklıklarda, Merkezi Hükümet ile Birleşmiş Milletler yardımlarından çiftçi ve hayvancıların tazminat ve parasız yem almalarını sağladı. 1968 yılından itibaren Birleşmiş Milletler yardımları ile yürütülen ucuz yem (Karma Hayvancılık  Ziraat) ve Toprak Koruma Projeleri’nden ada çapındaki tüm Türk köylü ve çiftçisinin yararlanması için başarılı çalışmalar yapan Gültekin, 5 Türk çobanla başlayan Karma Hayvancılık- Ziraat Projesine çeşitli köylerden 500 hayvancının katılmasını ve çiftçinin parasal yardım, düşük faizli kredi, gıda yardımı ve ucuz yem almalarını sağladı. Hüseyin Gültekin, 1970-71 yıllarında Türk köylüsünün yaklaşık 200 bin Kıbrıs Lirası tutarındaki zahire primlerini Rum yönetiminden almak için büyük çaba harcadı. Ayrıca bağ primi almak amacıyla 1971-72 yıllarında sürdürülen bağ sayımının başarılı bir biçimde yapılmasında canla başla çalıştı. Amerikan Maden Şirketi’nin (CMC) yaydığı maden tozunun Lefke kasabasına ve bahçelerine 1964 yılından itibaren yaptığı zararının tazmini için mücadele veren Gültekin, bilimsel belgelerle maden tozunun yaptığı zararı kanıtlayarak bahçecileri, yaklaşık yarım milyon Kıbrıs lirası tazminat hakkına kavuşturdu.”