Amcaoğlu, özellikle çocuklara oyun alanı, tüm kent halkına ise nefes alacak yeşil bölgeler kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Amcaoğlu, özellikle çocuklara oyun alanı, tüm kent halkına ise nefes alacak yeşil bölgeler kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu kapsamda Kanlıköy’e yeni bir park kazandırıldığını açıklayan Başkan Amcaoğlu, parkta 388 metrekare yeşil alan, 141 metrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, spor aletleri ve 118 ağaç ile bitki bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda Kanlıköy’e yeni bir park kazandırıldığını açıklayan Başkan Amcaoğlu, parkta 388 metrekare yeşil alan, 141 metrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, spor aletleri ve 118 ağaç ile bitki bulunduğunu belirtti.