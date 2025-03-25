Zaharova, Ukrayna ordusunun Rus gazetecilerine yönelik saldırılarına dair yazılı açıklama yaptı.

Kiev yönetiminin, Rus enerji unsurları ile sivillere yönelik "terör saldırıları" düzenlediğini kaydeden Zaharova, dün Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda Luhansk bölgesinde Rus gazetesi İzvestiya'nın savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak, "Zvezda" televizyon kanalı kameramanı Andrey Panov ve çekim ekibinin şoförü Aleksandr Sirkeli'nin hayatını kaybettiğini, Rus toprağı Kursk bölgesinde TASS haber ajansı muhabirinin de yaralandığını aktardı.

Zaharova, uluslararası topluma Kiev'in eylemlerine tepki verme çağrısında bulunarak "Kiev yönetimi, bir kez daha terörist ve vahşi doğasını gösterdi. Rusya Soruşturma Komitesi, suça karışanları tespit etmek için gerekeni yapacak. Suç işleyenler, gerekli şekilde mutlaka cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun dün, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ile Luhansk bölgesinde Rus gazetecilere yönelik saldırı düzenlediği bildirilmişti.