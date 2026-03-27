Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin yönetim anlayışını eleştirerek, son dönemde alınan kararların plansız ve öngörüsüz olduğunu söyledi.

Gündemde bulunan Ceza ve Bilişim Suçları Yasa Tasarıları’nda yapılmak istenen değişikliklere de değinen İncirli, “Düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir düzen kurulamaz. CTP bu sürece karşı güçlü bir şekilde muhalefet etmeyi sürdürecek” dedi.

Programda hükümetin son dönemde aldığı kararlar ve izlediği politikaları eleştiren İncirli, yönetimin plansız ve öngörüsüz hareket ettiği görüşünü dile getirerek, “Aldıkları kararlarla memleketi gerçekten felakete sürüklediler” dedi.

Hükümetin yaşanan sorunların nedenini Orta Doğu’daki savaşa bağladığını ve bunu bir gerekçe olarak kullandığını söyleyen İncirli, asıl sorunun kötü yönetim olduğunu ifade ederek, “Savaşı bahane ederek kötü yönetimi gizlemeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Yeni akaryakıt zamları, artan borçlanma ve yanlış ekonomik politikalara işaret eden İncirli, “Savaştan önce de ekonomi çok kötü yönetiliyordu” dedi.

Hayat pahalılığına karşı yapısal önlem üretilmediğini savunan İncirli, “Gelirleri nasıl artıracağız, giderleri nasıl azaltacağız diye bir çalışma yapmadılar. Oturuyorlar 3-5 kişi bir masanın başına ve kendi kafalarına göre karar alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ülkede ciddi bir istikrarsızlık ve öngörülemezlik ortamı bulunduğunu görüşünü dile getiren İncirli, “İnsanlar önünü göremiyor, iş dünyası yatırım yapamıyor” diyerek, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

İncirli, ortaya koyacakları programla hem güven ortamını yeniden tesis etmeyi hem de ülkeyi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu “enkaz” olarak nitelendiren İncirli, devralınacak tablonun ağır ancak aşılabilir olduğunu belirtti.

Doğru planlama ve güçlü siyasi iradeyle sürecin yönetilebileceğini ifade eden İncirli, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerini söyledi.

“Bu enkazı kaldırabilecek siyasi iradeye sahibiz” diyen İncirli, çözüm üretme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.