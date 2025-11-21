CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin akaryakıt politikalarını ve kamu kaynaklarını yönetme biçimini sert ifadelerle hedef aldı. Barçın, benzine zam yapılmadığını ancak hükümetin bu kez vergi üzerinden halkın cebine uzandığını belirterek FİF artışının “örtülü zam” olduğunu söyledi.

Barçın’ın asıl tepkisi ise bütçedeki şaibe iddiasına yönelik oldu.

Milletvekili, Başbakanlık’ta 2 milyon TL’lik yazılım için bütçeye tam 14 milyon TL ödenek konulduğunu açıkladı ve bunun “halkın vergilerini hoyratça çarçur etmek” olduğunu dile getirdi.

Barçın, hükümete yönelik eleştirisini daha da sertleştirerek, şu mesajı verdi:

“Halkın vergilerini halkın hizmetine sunacağız. Bu düzen değişecek. Az kaldı… Gidecekler. Her kuruşun hesabını verecekler ve bağımsız mahkemeler huzurunda yargılanacaklar.”