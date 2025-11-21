Turizm sektöründen akaryakıt zammına yönelik sert bir uyarı geldi. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Müdürü Mustafa Şoföroğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın hem ulaşım hem de konaklama maliyetlerini zincirleme biçimde yukarı çektiğini belirterek bunun turizm hareketliliğini yavaşlatacağını söyledi.

Şoföroğlu, uçak biletlerinden otobüs seyahatlerine, özel araçla yapılan yolculuklardan transfer hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede maliyet artışı yaşanacağına dikkat çekti. Bu nedenle turistlerin tatil planlarını erteleyebileceğini, süreleri kısaltabileceğini veya daha ucuz destinasyonlara yönelebileceğini ifade etti.

Konaklama sektöründe de tablo benzer. Oteller, restoranlar ve turizm işletmelerinin lojistik, enerji ve personel giderlerindeki artış nedeniyle fiyatlarını yukarı çekmek zorunda kalacağını belirten Şoföroğlu, “Bu şartlar hem yerli hem de yabancı turistin konaklama kararını olumsuz etkileyecek” dedi.

Şoföroğlu, mevcut koşullarda yapılacak akaryakıt zammının “turizme doğrudan darbe” niteliği taşıdığını vurguladı.