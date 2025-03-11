Boğaz Polis Karakolu’nda “şiddet tehdidi ve ciddi darp (kadına şiddet)” suçlarından tutuklu bulunan 41 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Eziz Sapartagaganov, hücresinde hayatına son verdi.

Olay dün sabaha yakın saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Zanlı Eziz Sapartagaganov, sosyal medyada başkaları ile mesajlaştığı gerekçesi ile barışmak için çağırdığı eski eşini ciddi şekilde darp etmiş ve şikayet üzerine tutuklanmıştı. Eşini darp ettikten sonra kendi bileklerini keserek videoyu çocuğuna yollayan zanlı, kendini iş aracının bagajına kapatmıştı.

207 promil alkol etkisi altında suç üstü tutuklanan Eziz Sapartaganov önceki gün Girne mahkemesine çıkarılmıştı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının ‘Şiddet tehdidi’, ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, olayın 7 Mart tarihinde saat 19.00 raddelerinde zanlının Boğaz’da evinde meydana geldiğini aktardı. Ayrılma aşamasında olan eşini konuşmak için çağıran zanlının, eşini ciddi şekilde darp ettiğini ve “seni öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade eden Altındağlı, zanlının kavgadan sonra bileklerini kesmeye çalıştığını da aktardı.

ÇOCUĞUNA DEHŞETİ YAŞATTI

Zanlının bileğinde yaklaşık 4 buçuk santimlik kesi oluştuğunu kaydeden polis, Sapartaganov’un kesilmiş bilek görüntülerini telefondan kız çocuğuna gönderdiğini tespit ettiklerini belirtti. Yapılan şikayet üzerine zanlının evinin önünde bulunan iş aracının bagajında 207 promil alkollü tespit edildiğini ifade eden polis, aynı gün zanlı Sapartaganov’un Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi. Zanlının, alkol tesiri altında olduğu için ifade vermediğini kaydeden Altındağlı, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 1 gün tutukluluk talebinde bulundu. Mahkemede söz hakkı tanınan zanlı, “Yanlış bir şey yaptım, eşimi çok seviyorum, mesajlardan çok etkilendim” dedi.

Türkmenistan uyruklu Eziz Sapartaganov, daha önce de eşini darp etmesi sonucu hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi, ancak, eşinin şikayeti geri çekmesiyle zanlının serbest kaldı. Zanlı Sapartaganov, dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması beklenirken, hücrede intihar etti.