Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Cenevre’deki Ulusal Konsey toplantılarının yanı sıra Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına da yer verdi.

Gazete yemek sonrasındaki Ulusal Konsey bilgilendirmesine atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, uluslararası ve bölgesel sorunların görüşülmesi sırasında “basit izleyici konumunda olduğunu ve tartışmaya dahil olmadığını” ileri sürdü.

Tatar’ın elinde okumaya hazır haldeki kâğıtların bulunduğunu iddia eden gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bunları bugünkü görüşmeye havale ettiğini belirtti.

Gazete yine Ulusal Konsey bilgilendirmesine dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisine, bu aşamada müzakerelerin yeniden başlamasının zor olduğunu söylediği” şeklinde bilgilendirmede bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Guterres’in bu gidişata yönelik bazı olumlu adımların atılabileceği yönünde de ihtiyatlı iyimser olduğunu belirtti.

Hristodulidis, yemek sonrasındaki Ulusal Konsey toplantısında ayrıca siyasi partilere, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile sabahki görüşmeleri konusunda bilgi verdi.

Politis gazetesi ise Hristodulidis’in, yemek çerçevesinde ele alınan konular hakkında Ulusal Konsey’i bilgilendirdiğini yazdı.

Habere göre Letimbiotis açıklamasında Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi ve Komisyon Başkanı’nın yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Habere göre Avrupalı liderler, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına da destek belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi sabahleyin gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısında ise yeni bir unsurun ortaya çıkmadığını, partilerin bilindik tezlerini yinelediklerini yazdı.