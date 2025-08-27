Alithia gazetesi, “Başkandan Bir Balon Söz Daha” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in vaatlerinden biri olan ve tıraşlama mağdurlarının tazminat almalarını öngören uygulamanın Hristodulidis’in bir diğer boş vaadi olarak kaldığını yazdı.

Gazete, tıraşlama mağduru olan veya elinde tahvil bulunan 10 bin kişiden şu ana kadar sadece 200 kişinin ödeme aldıklarını, 14 Ağustos tarihinde yapılan bu ödemelerin üzerinden 43 gün geçmesine karşın diğer mağdurlara herhangi bir ödeme gerçekleşmediğini aktardı.

Rum makamların, ödemelerin düzenli aralıkla yapılacağını açıkladığını belirten gazete, Hristodulidis’in ise tazminat ödemelerinin ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacağı vaadinde bulunduğunu vurguladı.