Fileleftheros’un haberine göre, Kombos, “zamanın çözümü getirmediğini, aksine olguları dönüştürdüğünü” ancak “İki devletli çözüm fikrini yahut işgali reddettiklerini; İntihar etmeyeceklerini" söyledi.

Zamanla durumu içselleştirip, kabulleneceklerini umanlar olduğuna işaret eden Kombos, “Ama neyi? Süregelen işgali mi? Var olan tehlikeyi mi? İki devlet talebini mi? İşlevsiz bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ne rıza göstermemizi mi?” diye sordu.

Kombos, geçen zamanın görevlerinin değerini azaltmadığını ancak olguları dönüştürdüğünü belirterek “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni koruma sorumluluk ve yükümlülükleri olduğunu” söyledi. Kombos, Rum tarafının BM çerçevesi zeminindeki çözüme bağlı olduğunu hatırlatarak “milli dava” olarak nitelediği Kıbrıs sorununu çözmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine işaret etti.

Konstantinos Kombos, Rum yönetiminin, Kıbrıs sorununda ve dünyadaki çıkarlarının savunulmasındaki katkıları nedeniyle diasporadaki Rumlara duyduğu minnettarlığı da dile getirdi.

Yurtdışında yaşayan Rumlara yönelik uygulayacakları yeni bir stratejileri olduğunu kaydeden Kombos, bu çerçevede kurumları güçlendirmeyi ve dış Rumlar ile daha iyi iletişim için çağdaş dijital imkanları değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakanlığın Dış Rumlar Birimi'nin diasporanın kurumsal organlarıyla istişaresinin sonucunda ortaya çıkan dört temel inisiyatif ilan ettiğini kaydeden Kombos, bu inisiyatiflerin üç yıl içerisinde ilişkilerine yeni temeller atacağını söyledi. Haberde, dört temel inisiyatifle ilgili detaya yer verilmedi.

DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu da aynı organizasyonda yaptığı konuşmada “birlik, kurtuluş ve yeniden birleşme mücadelesine devam” mesajı verdi. Dış Rumların kimliklerini koruma ve Kıbrıs sorununun ileri götürülmesindeki “paha biçilmez rolüne” vurgu yapan Dimitriu, İngiliz Milletvekili Khan’ın, KKTC’yi ziyaret etti diye istifaya zorlanmasında dış Rumların oynadığı role vurgu yaptı.