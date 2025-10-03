Fileleftheros “NATO’dan SAFE Konusunda Türkiye İçin Lobi” başlıklı haberinde NATO'nun SAFE programına katılmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye lehine lobicilik faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü.

Rum ve Yunan hükümetlerinin Türkiye’nin SAFE programına katılımını engellemek amacıyla üçüncü ülkelerin programa katılmasını oybirliği şartına bağlatarak AB içerisinde “emniyet supabı” oluşturduğu belirtilen haberde hem AB hem de NATO üyesi olup Türkiye ile iş birliği yapan ülkeler olmasının Türkiye’nin SAFE’ye katılımına açık kapı bıraktığına işaret edildi.

Habere göre Kopenhag’da Avrupa Konseyi gayriresmi toplantısı ve Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, şu üç ana noktaya vurgu yaptı:

1-“AB üyesi ülkelerin egemenliğini veya toprak bütünlüğünü ihlal eden ülkeler SAFE’ye katılamaz.”

2-“AB’nin savunma konularındaki bağımsızlığını güvenceye alarak, 27 AB üyesine kısıtlama getirilmeden AB ile NATO arasındaki iş birliğine destek vermek.”

3-“AB’nin sadece Ukrayna’ya odaklanmayacağı, (Güney) Kıbrıs’ın Mari (Evangelos Florakis deniz üssü) ve Baf’taki (Andreas Papandreu hava üssü) gibi savunma altyapılarını güçlendirecek, Orta Doğu gibi diğer kritik bölgelerde de başrol oyuncusu olarak faaliyet göstereceği 360 derece kapsamlı bir strateji.”

Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında yürüteceği AB Konsey Başkanlığındaki önceliklerine de değinen Hristodulidis “kurumsal açıdan konuyu daha da ileri götüreceğiz. Avrupa Birliği olarak tartışmalardan kaçındık ve bazı eylemlerde bulunduk. Dönem başkanlığımızın da önceliğidir. Kurumsal olarak, tekrar ediyorum, AB’nin çabalarını daha da ileri götüreceğiz.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis SAFE programına değinirken ise “ulusal düzeyde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunma ve güvenliğini güçlendirme, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünü artırma ana önceliktir ve bu çerçevede gerek ülkemiz için bir milyar euronun üzerinde bir meblağ belirlenen SAFE programını gerekse ABD gibi diğer stratejik ortaklarımızla olan diğer iş birliklerimizi kullanacağız.” dedi.

Hristodulidis Kopenhag’da gayriresmi Avrupa Konseyi çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de Kıbrıs sorunu ve AB-NATO ilişkilerinin üçlendirilmesini görüştü.

RİK’e konuşan Rum Başkanlık Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos Hristodulidis’in Rutte’ye “Türkiye-Avrupa ilişkilerinde ilerleme olabilmesi için Kıbrıs sorununun çözümü yönünde olumlu gelişmeler yaşanması gerektiğini” söylediğini aktardı.

Papadopulos’a göre Hristodulidis, Rutte’ye “savunma ve güvenlik alanlarına ve özellikle AB’nin stratejik özerkliğine vurgu yaparak bunların, 1 Ocak 2026’da başlayacak AB dönem başkanlıklarının önceliği olacağını” söyledi. Hristodulidis “AB-NATO iş birliğinin bütün ülkelerin çıkarına olması gerektiğini, bu iş birliğinin NATO’ya üye olsun ya da olmasın AB üye devletlerin dışlanmasını içermemesi gerektiğini” de söyledi.

-“Letimbiotis: Yaptığımız şey AB üyesi devlet olarak caydırıcılığımızı daha da güçlendirmektir”

Aynı gazete Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in, dünkü basın brifingi sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 Ekim’de düzenlenen askeri resmigeçitle ilgili eleştirilerine cevap verdiğini yazdı.

Habere göre “yarı işgal altında” olduklarını iddia eden Letimbiotis “bu nedenle savunmalarını sürekli güçlendirmek zorunda olduklarını” savundu. Kıbrıs’taki durumla ilgili bilinen Rum iddialarını yineleyen Letimbiotis “yaptığımız şey, ülkemizin savunmasını güçlendirmek, AB üyesi bir devlet olarak caydırıcılık gücümüzü daha da güçlendirmektir” ifadesini kullandı.

-“Sakin olun çocuklar…”

Haravgi ise 1 Ekim’de düzenlenen askeri resmigeçitte 2 Yunan F16 viper savaş uçağının geçişinin “milliyetçiliği yükselttiğini, ortak savunma doktriniyle ilgili konuşmaların ve ‘Yunanistan, Yunanistan, Bizi de Düşün’ sloganları atılmaya başladığını yazdı.

Haberinde uçakların bir de görselini kullanan gazete “4 F-16 uçsaydı birileri tankları alıp Beşparmaklara doğru yola çıkacaktı. Sakin olun çocuklar, özellikle müzakerelerle ilgili kritik gelişmeler arifesinde silahlanma rekabeti ve Kıbrıs’ın militarizasyonu yardımcı olmaz” ifadelerine yer verdi.

Politis habere “Kopenhag’dan Türkiye’ye Mesaj… SAFE’ye Katılıma Ön Şart – Askeri Resmigeçit Tatar’ı Rahatsız Etti” başlığını attı.