Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2020-2024 yılları arasında toplam 445 bin 976 trafik suçu işlendiğini, bunlardan 4 bin 975’nin mahkemeye taşındığını yazdı.

Habere göre, en fazla trafik suçunun işlendiği şehir 60 bin 782 ile Larnaka, 39 bin 414 ile “Mağusa bölgesi” oldu.

En fazla işlenen trafik suçu ise 37 bin 619 ile cep telefonunda konuşmak, 37 bin 174 ile emniyet kemeri takmamak şeklinde kaydedildi.

Gazete uyuşturucu etkisi altında araç kullanmakla ilgili olarak 4 bin 975 suçun işlendiğini de yazdı.