Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis dün İsrail-İran çatışmasına hiçbir dahilleri olmadığını, Güney Kıbrıs’ın rolünün insani olduğunu ve hazırlıklarının ülke güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis hükümet ortaklarından DİPA’nın (Demokratik Cephe) Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen kongresine giderken gazetecilerin, bölgedeki gelişmeleri ve Rum yönetiminin durumdan kaygı duyup duymadığını sorması üzerine “Doğal olarak durum bütün dünya için endişe verici” dedi.

Rum Milli Güvenlik Kurulu’nun sürekli istişare halinde olduğunu, Dışişleri Bakanı’nın diğer ülkelerin dışişleri bakanlarından çok daha fazla telefon görüşmesi yaptığını belirten Hristodulidis, AB ile de temas halinde olduklarını, önceki gün Dışişleri Bakanlığı üzerinden İsrail ve İran ile görüşerek “Bu durumun anlaşmazlıkların çözümünü getirmeyeceği” mesajı verdiklerini anlattı.

Hristodulidis, bölge ülkeleri, ABD ve AB ile aynı anda istişarelerinin devam ettiğini belirterek, öncelikli olarak iç güvenlikleri için uğraştıklarını, önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da dahil bütün eylemlerini ülkede herhangi bir tehlike olmaması için yaptıklarını söyledi.

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin bu çatışmada kullanılmadığına dair İngiltere tarafından yapılan açıklamayı da hatırlatarak “Kıbrıs hiçbir şekilde müdahil olmadı” diyen Hristodulildis, “Rolümüz tamamen insanidir ve ihtiyaç olması halinde ESTIA planını harekete geçirip üzerimize düşen insani rolü oynamaya hazırız” dedi.

Hristodulidis bir soruya karşılık, dün öğleden sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Hristodulidis-Miçotakis telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili detay vermeyen gazete, İran’ın dün Rum yönetiminden, “İsrail’in saldırılarına son verilmesi için Avrupa ülkelerini harekete geçirmek için nüfuz kullanmasını istediğini” yazdı.

Gazete ayrıca, dün öğle saatlerine kadar Larnaka varışlı Tel Aviv’den 9, Hayfa’dan 2 ve Beyrut’tan 1, Larnaka’dan Tel Aviv’e 12, Hayfa’ya 2 ve Beyrut’a bir uçuşun iptal edildiği bilgisini verdi.

Habere göre, Cumartesi sabahı itibarıyla toplam 2 bin 427 yolcunun etkilendiği 32 uçuş, Rum havalimanlarına yönlendirildi.

Larnaka hava ve deniz limanları, marinasında, İsraillilerin konakladığı Larnaka Sahil boyundaki otellerde, McKenzy bölgesindeki alışveriş merkezlerinde ve Mall’da güvenlik önlemlerinin belirgin şekilde yükseltildiği, Larnaka’daki Sinagog ve İsraillilere ait şirket ve iş yerlerindeki polis varlığının artırıldığı da kaydedildi.