Fileleftheros gazetesi: “Dışlama Olmayan Başkanlık” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün EESC Başkanlar toplantısında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığının “dışlama olmayan bir başkanlık” olacağını söyleyerek Türkiye dahil birçok yöne mesaj verdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis konuşmasında, EESC ve diğer tüm AB kurumlarıyla yakın iş birliği yapacaklarını tüm üye devletler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışacaklarını da ifade etti.

Rum Avrupa İşleri Müsteşarı Marilena Rauna ise konuşmasında, AB dönem başkanlığına yapıcı iş birliği çerçevesinde baktıklarını belirterek, tam bağımsız bir Avrupa vizyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.

EESC Başkanı Seamus Boland ise konuşmasında, “Kıbrıs’ın şu anda AB’nin güney doğusunda Orta Doğu’ya açılan kapısı, demokratik değerlerin korunma merkezi olduğunu” belirtti.