Alithia gazetesi “Omega” kanalının “Pulse Market Research” araştırma şirketine yaptırdığı anketin sonuçlarına yer verdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e duyulan memnuniyetle ilişkin soruya yüzde 38’i “o kadar da memnun olmadığını”; yüzde 30’u “hiç memnun olmadığını”; yüzde 24’ü “yeteri kadar memnun olduğunu”; yüzde 7’si “çok memnun olduğunu” ifade ederken yüzde 1’i bu soruya yanıt vermedi.

Hükümetin çalışmalarına yönelik memnuniyet sorusuna ise yüzde 47’si “o kadar da memnun olmadığını”; yüzde 28’i “hiç memnun olmadığını”; yüzde 20’si “yeteri kadar memnun olduğunu” yüzde 4’ü “çok memnun olduğunu” ifade etti. Yüzde 1’i ise bilmiyorum/yanıt yok şeklinde cevap verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e ilişkin konular bazındaki memnuniyetin de sorulduğunu yazan gazete ekonomi konusunda Hristodulidis’in yüzde 66 oranında olumsuz değerlendirme aldığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis Kıbrıs sorununda yüzde 59; dış politikada yüzde 47; iç politikada yüzde 74; taahhütlerin yerine getirilmesinde ise yüzde 70 oranında olumsuz değerlendirme aldı.