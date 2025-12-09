Haravgi gazetesinin haberine göre, Hristodulidis görüşmede yaptığı açıklamada, Chevron şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesinde’deki” (MEB) varlığının, hem kendileri hem de Avrupa için alternatif bir enerji kaynağı olması açısından, güçlü bir güven kaynağı olduğunu ifade etti.

La Rosa’yla Eylül ayında New York’ta gerçekleştirdikleri görüşmeden sonra enerji alanında bir çok gelişme yaşandığını da vurgulayan Hristodulidis, “Afrodit yatağını kullanabilmemiz için Mısır’la beklemede olan her şeyi tamamlamamız gerekir. Çabalarımızı hızlandırmalıyız” şeklinde konuştu.

Gazete, Chevron Başkanı La Rosa’nın Güney Kıbrıs ziyareti sonrasında ise Mısır’a gideceğini vurguladı.