Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi’nin, Sırbistan ve Batı Balkanların AB katılım sürecinin özlü olarak ileriye götürülmesi yönünde taahhütte bulunduğunu yazdı.

Gazete bu konunun, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ile Sırbistan Avrupa Entegrasyon Bakanı Nemanja Staroviç arasında dün gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını belirtti.

Habere göre Rauna, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz Nisan ayında Belgrad’a gerçekleştirdiği ziyareti anımsattı ve Hristodulidis’in ziyaret turuna Sırbistan’dan başladığına dikkati çekti.

Genişleme sürecinin ilkeler, reformlar yerine getirilmesi temelinde özlü bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Rauna, Güney Kıbrıs’ın Sırbistan ile iş birliği yapma isteğini de dile getirdi.

Sırbistan Avrupa Entegrasyon Bakanı Nemanja Staroviç ise açıklamasında Güney Kıbrıs’ın desteğinden dolayı duyduğu minnettarlığı dile getirdi ve Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının önemini vurguladı.

Staroviç ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri uluslararası hukuk temelinde dostane olarak nitelendirdi.

Staroviç açıklamasında ayrıca Yunanca olarak “Kıbrıs birdir” ifadesini kullandı.