Görüşme, Danimarka kraliyet ailesinin Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinin oturum aralarında gerçekleşti. Buluşma aynı zamanda Kıbrıs’ın yakında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde de ayrı bir önem taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Müdürü Victoras Papadopoulos, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hristodoulides’in Rutte’ye Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve AB-Türkiye ilişkilerine değindiğini belirtti.

Papadopoulos, bu bağlamda Johannes Hahn’ın kısa süre önce AB’nin Kıbrıs özel elçisi olarak atanmasının, çözüme yönelik çabalarda önemli bir araç olabileceğini vurguladığını aktardı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hristodoulides, 1 Ocak 2026’da başlayacak olan Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı süresince savunma ve güvenliğin en önemli öncelikler arasında yer alacağını, bu kapsamda AB’nin stratejik özerkliğini güçlendirmeye özel vurgu yapılacağını kaydetti.

Hristodoulides, AB-NATO işbirliği ve "Hazırlık 2030" girişimine ilişkin olarak, bu tür işbirliklerinin kapsayıcı olması ve tüm AB üye ülkelerine eşit muamele sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda ayrıca Rusya’nın, NATO üyesi olan AB ülkelerine yönelik son provokasyonları ele alındı. Ukrayna konusuna değinen Hristodoulides, herhangi bir girişim ya da barış planında Ukrayna’nın mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı sırasında Ukrayna’ya desteğin öncelikli olmaya devam edeceğini de teyit etti.

Papadopoulos, üçüncü ülkelerin “Güvenli Düzenleme” mekanizmasına katılımı konusuna da değinerek, Cumhurbaşkanı Hristodoulides’in uluslararası hukuk, egemenlik ve devletlerin toprak bütünlüğüne saygının, bu düzenlemenin hükümleri çerçevesinde müzakere edilemez bir ön koşul olduğunu vurguladığını ifade etti.