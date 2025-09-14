Polis Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak, sürücülere daha emniyetli bir yol ortamı sağlamak ve denetim ağını genişletmek amacıyla “Gönüllü Trafik Denetçiliği Uygulaması”nı pazartesi günü itibarıyla hayata geçireceğini açıkladı.

Açıklamada, proje kapsamında, gönüllü trafik denetçilerine yönelik eğitim programlarının 6 ve 13 Eylül tarihlerinde Polis OkuluMüdürlüğü’nde düzenlendiği ve katılımcılara ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerin kazandırıldığı belirtildi.

“Bu uygulama ile hedeflenen; trafikte yaşanan can kayıplarının en aza indirilmesi, daha güvenli bir yol ve trafik düzeninin sağlanması, toplumda trafik bilinci ve farkındalığının artırılmasıdır.” denilen açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün, halkın desteği ve iş birliğiyle bu projenin ülke trafik kültürüne önemli katkılar sağlayacağı inancında olduğu ifade edildi.

Polis Genel Müdürlüğü olarak, toplumun huzuru ve güvenliği ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi için benzer projeleri hayata geçirmeye devam edecekleri de kaydedildi.