Lefkoşa İtfaiye Şubesi’nde görev yapan Şube Amiri Mustafa Paça, İtfaiye Çavuşu Göksal Evleksiz ve kadın itfaiye memuru Özden Tilki, meslek hayatlarında unutamadıkları anılarını TAK muhabiri ile paylaştı.

Lefkoşa İtfaiye Şubesi Amiri Mustafa Paça, bu mesleği 37 yıldır severek yaptığını belirterek, her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

Meslek hayatında unutamadığı birçok anısının olduğunu ifade eden Paça, Gönyeli’de bir apartmanın ikinci katında gaz kaçağından dolayı yangın çıktığına değinerek, yaşadığı anıyı şu sözlerle anlattı:

“Herhangi bir yangın çıktığında şube amirine de bilgi verilir. Şubeden beni aradılar ve yangın bilgisini verdiler. Ben de o sırada, olay yerinin yakınlarındaydım. Vakit kaybetmeden yangının çıktığı binaya gittim. Olay yerine vardığımda itfaiye araçlarının siren sesleri duyuluyordu. Alevler, kısa sürede daireyi sarmıştı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, endişe içindeydi. İki ayrı dairede bulunanlar yoğun dumandan dolayı balkonlara sığınmıştı. Korku ve panik halinde, balkondan aşağıya atlamak üzereydiler. O sırada vatandaşlarla birlikte, balkonda bulunanlara itfaiyenin geldiğini ve sakin olmaları konusunda telkinde bulunuyorduk. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alırken aynı anda binanın balkonlarında mahsur kalanları sağ salim kurtardı. Ardından yedi kişinin ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye sevki sağlandı.”

Güney Kıbrıs’ta çıkan orman yangınlarına da değinen Paça, itfaiye servisleri olarak herhangi bir yardım talebine karşı her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.