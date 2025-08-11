Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar

da, bazı veriler paylaşarak, itfaiye ekiplerinin 5 yılda 3 bin 181 yangın vakasına müdahale ettiğini kaydetti.

Gürpınar, bu vakaların 1.398'i arazi, 625'i bina, 580'i motorlu araç, 41'i orman, 26'sı LPG ve 511'inin ise, elektrik, şömine, çöp bidonu, kümes gibi diğer türdeki yangınlar olduğunu ifade etti.

Gürpınar, ayrıca 5 yılda doğal afet, trafik kazası ile can kurtarma operasyonlarının yer aldığı 5 bin 435 hususi servis olayına da müdahale edildiğini belirtti.

İtfaiye Müdürlüğü’nün KKTC genelindeki 11 şubesinde 13’ü kadın olmak üzere

toplam 225 personel personel bulunduğunu kaydeden Gürpınar, “Şube sayısı yaz aylarında 13’e yükseliyor. Girne Boğaz ile Çamlıbel Karakolu’nda yaz ayında çıkabilecek yangınlara karşı ekiplerimiz hazır bulunuyor.” dedi.

Gürpınar, itfaiye teşkilatının “arazöz, itfaiye su tankeri, merdivenli itfaiye aracı, yangınlara ilk müdahale aracı, arama ve kurtarma aracı, deprem arama kurtarma araçları ve sel baskınlarında su tahliyesi için kullanılan motopomplar” ile hizmet verdiğini dile getirdi.