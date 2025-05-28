Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

“Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” başlıklı konferans vermek üzere KKTC’ye gelen Şimşek, KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, yeni Cumhurbaşkanlığının, KKTC’ye yakışır bir kompleks olduğunu belirtti ve “hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanı iken birlikte yaptıkları çalışmaları da anımsatan Şimşek, Tatar’ın reformcu bir kişi olduğunu, geleceğe yönelik yatırımların, reformların cesaret istediğini ve Tatar’ın bu konuda her zaman kararlı adımlar attığını söyledi.

Şimşek, Türkiye olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını ifade ederek, KKTC’nin geleceği ve Kıbrıs konusunun Türkiye’de siyaset üstü olduğunu, KKTC’nin geleceğinin dayanışma ve güçlü birliktelik olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şimşek, kabulün ardından heyetiyle birlikte Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binasını da gezdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Bakan Berova’nın makamında yer alan ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.