Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Yönetimi, Çağlayan bölgesindeki Dernek ofisinde dün düzenlenen basın toplantısında geçen bir yılı değerlendirdi.

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, taramaların devlet politikası haline getirilip, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı bireylere de yapılması gerektiğini belirtti.

Nüfusa göre tarama oranının yüzde 8’in altında olduğunu kaydeden Kanlıada, “Tarama programları sayesinde kanser çok küçükken, hatta öncü hücreler halindeyken dahi saptanabilir. Bu da yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırır. Ayrıca erken tanı sayesinde daha sınırlı cerrahi işlemlerle hastanın tedavisini mümkün kılar” dedi.

Derneğe her yıl ortalama 200 meme kanseri vakası geldiğine dikkat çeken Kanlıada, yaş seviyesinin çok aşağılara düştüğünü ifade ederek, mamografi çekilmeyen yaşlarda ultrason ve cerrah kontrolü yaptırmak gerektiğini vurguladı.

“Her tarafı pembeye bürümek tek başına yeterli değildir” diyen Kanlıada, “Erken teşhisi mümkün kılacak geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve bilimsel kanıtlara dayalı tarama programları hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde Ekim ayı boyunca yapılan tüm etkinlikler bir sembolik anlamdan öteye gitmez” vurgusu yaptı.

"Fiziksel ve psikolojik iyileşmeyi kolaylaştırır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, başarılı bir tarama programının olduğunu söylemek için toplumun yüzde 70’ine ulaşılması gerektiğini ifade eden Kanlıada, ülkede bu oranın nüfusa göre yüzde 8’in altında olduğunu belirtti. Taramalar için kalıcı çözümün sistemli ve güçlü bir programla mümkün olabileceğini dile getiren Kanlıada, erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Yıllardır dile getirdikleri gezici hastane fikrinin fizibilite açısından uygun görülmediğini aktaran Kanlıada, “Gezici araca sıcak bakılmıyorsa mamografi, ultrason sayımızı artıralım” dedi.