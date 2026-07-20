Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Stefanu, Kıbrıs sorununda askıda kalan konuların; mülkiyet, güvenlik ve garantiler olduğunu kaydetti.

Habere göre Stefanu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya yapacağı ziyareti selamlayarak, bu ziyaretin, Guterres’in Kıbrıs sorununun çözülmesi için verilen çaba konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Stefanu, çıkmazın aşılması için gayrı resmi genişletilmiş toplantı yapılması niyetinin “altın fırsat” olduğunu, AKEL’in, farklı çevrelerin yeni fikirlerine karşı çıktığını söyledi.

Bu tip fikirlerin, varılan uzlaşıların iptal edilmesine ve çözüm perspektifinden uzaklaşılmasına yol açacağını savunan Stefanu, zamanın geçtiğini, kuşakların değiştiğini ve “işgalin sona erdirilmesi” ile vatanın yeniden birleşmesinin hayati öneme sahip bir mesele olduğunu kaydetti.

Habere göre Stefanu, AKEL’in iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik temelinde, yabancı askerlerin olmadığı federasyon çözümü zeminindeki barış ve yeniden birleşme için mücadele etmeye devam edeceğinin altını çizdi.