Her Daim Doğa Dostları grubu, ekolojik dengenin korunması ve sağlıklı bir çevre için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ tarafından yapılan açıklamada, bisikletin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, trafik sıkışıklığını ve gürültü kirliliğini azaltan, bireysel sağlığı destekleyen, en önemlisi de doğayla dost bir yaşam biçimi olduğu vurgulandı.

Motorlu taşıtların neden olduğu karbon salınımının, küresel iklim değişikliğinin en büyük etkenlerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kısa mesafelerde bile bisiklet kullanımına geçilmesi, karbon ayak izimizi önemli ölçüde küçültecektir.” denildi.

Açıklamada, yerel ve ulusal düzeydeki yöneticilere seslenilerek şu taleplerde bulunuldu: "Güvenli bisiklet yolları, bisiklet yollarının otobüs gibi toplu taşıma ağlarıyla entegre edilmesi, bisiklet paylaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmas, farkındalık kampanyaları"

Somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, gezegenin geleceğinin bugün atılan adımlara bağlı olduğu kaydedildi; bisikletli bir ulaşım ağının doğayı korumakla kalmayıp, daha sağlıklı, daha sessiz ve daha yaşanabilir kentler inşa edilmesine yardımcı olacağı belirtildi.