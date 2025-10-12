Hentbolda U16 ligi aralıksız devam ediyor. Dün oynanan 3 karşılaşma ile U16 ligine devam edildi.

Kadınlarda iki, erkeklerde ise tek karşılaşmanın oynandığı U16 liginde, erkeklerde UKÜ, kadınlarda ise Şahlan günü galibiyetle kapatırken, bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan kadınlar karşılaşmasında Ozanköy ile UKÜ mücadelesi 20-20 eşitlikle tamamlanırken, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan bir diğer kadınlar mücadelesinde Şahlan, DİGEM’i 25-19 mağlup etti. Günün tek erkekler karşılaşmasında ise Levent – UKÜ takımları karşılaşırken, UKÜ rakibi Levent’i 44-40 mağlup etmeyi başardı.