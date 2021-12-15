Hentbolda şampiyon UKÜ

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Kızlar Liginde üçüncü takımın DİGEM olmasından sonra oynanan final maçı sonrasında şampiyon takım da belli oldu.

Hentbol U18 Kızlar Liginde CIU Arena’da oynanan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) – Şahlanspor final maçında rakibi Şahlanspor’u ikinci karşılaşmada da mağlup eden UKÜ sezonu şampiyon olarak tamamladı.

İlk devreyi rakibi Şahlanspor karşısında 14 – 13 önde kapatan UKÜ, maçın ikinci yarısında etkisini artırarak sahadan 26 – 20 galip ayrıldı. UKÜ’de Nisan 9 golle gecenin öne çıkan ismi oldu. Bu sonuçla birlikte U18 kadınlarda UKÜ şampiyon olurken, Şahlan ikinci, DİGEM ise olarak sezonu üçüncü tamamladı.



