Birlik Başkanı Ali Özgöçmen, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras" kapsamına aldığı ebeliğin geleneksel bilgi ve güncel bilimsel bilimin bir arada kullanıldığı toplumu, kadını, gebeyi anne ve bebeği korumaya kendini adamış profesyonel bir meslek ve aynı zamanda kutsal bir görev olduğunu kaydetti.

Özgöçmen mesajında, “Ebelerimizin bilgi, emek, sabır ve şefkatle yürüttükleri bu önemli görev, toplum sağlığı açısından vazgeçilmezdir. Tüm zorluklara rağmen özveriyle çalışan, annenin koruyucusu ve savunucusu olan, her yeni yaşamın başlangıcına tanıklık eden her bebeğin dünyaya sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelmesinde hayati bir rol üstlenen, fedakârca çalışan ve sevgiyle görev yapan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutluyor sevgi ve saygılarımızı sunarız.” ifadelerini kullandı.