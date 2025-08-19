Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin halkın ihtiyaçlarını karşılamak için planlı şekilde çalıştığına ve verilen tüm sözlerin birer birer yerine getirildiğine vurgu yaptı.

Deprem sonrası acil bir komite kurarak binaların dayanıklılığını incelediklerini, önceliği okullar ve sağlık merkezlerine verdiklerini belirten Üstel, eğitim alanında bugüne kadar 27 okulun yeniden yapıldığını, bazı projelerin öz kaynaklarla, bazılarının iş insanlarının katkılarıyla, bazılarının ise Türkiye ile imzalanan protokoller kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

Üstel, sağlık alanında da benzer çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın Lefkoşa’ya gitmeden bölgelerinde modern sağlık hizmeti alabilmeleri için merkezleri tek tek elden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yerine bir yıl içinde yeni bir bina yapma sözü verdiklerini hatırlatan Üstel, bu sözün planlanan süreden önce yerine getirildiğini söyledi.

Üstel, yeni merkezin halkın talebi üzerine aynı yerde inşa edildiğini, yaşlıların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla asansör eklendiğini belirterek, projede emeği geçen Sağlık Bakanlığı çalışanları ile yüklenici firmaya teşekkür etti.

Başbakan Üstel, 2025 yılını ‘sağlık yılı’ ilan ettiklerini de hatırlatarak, hedeflerinin hem mevcut merkezleri yenilemek hem de yeni hastane ve merkezler kazandırmak olduğunu söyledi.

Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa’daki projelerin hızla ilerlediğini, Gazimağusa’da yeni sağlık ocağının açıldığını, Pamuklu’da temel atma aşamasına gelindiğini kaydeden Üstel, Dikmen’de yeni bir merkez için ihale sürecinin başlatıldığını söyledi. Üstel, sağlık merkezlerindeki eksik cihaz ve ilaçların ise Türkiye’nin desteğiyle tamamlandığını, yıl sonuna kadar tüm eksiklerin giderileceğini vurguladı.