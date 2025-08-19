Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi, dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından kamu binalarında yapılan incelemelerde “yüksek riskli” olarak değerlendirilen ve yıkılan Değirmenlik Sağlık Merkezi, yeniden inşa edilerek modern yapısıyla bölge halkının kullanımına sunuldu.

Temeli 21 Ağustos 2024’te atılan yeni bina için gerçekleştirilen açılış töreninde konuşmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, merkezin bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç yaşta yaşamını yitiren ve merkeze adı verilen Dr. Engin Arkan’ı da rahmetle anan Tatar, “Engin Arkan kardeşimiz doktor olarak bu bölge halkına büyük hizmetler verdi. Adının bu merkeze verilmesi son derece anlamlıdır. Onun adı bu sağlık merkezinde yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC’nin yatırımlarla her geçen gün güçlendiğini ve halkına sağlık, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Türkiye’nin son üç yılda KKTC’ye 40 milyar TL’nin üzerinde mali kaynak sağladığını anımsatan Tatar, “Bu rakam reel anlamda daha da yüksek bir değere karşılık geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sağlık, eğitim, turizm, yükseköğrenim ve dijital dönüşüm gibi alanlarda büyük adımlar atıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine teşekkür eden Tatar, “Türkiye’nin desteğiyle KKTC sadece ekonomik anlamda değil, uluslararası alanda da güçlenmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı ve farklı platformlarda bayrağımız dalgalanıyor” ifadelerini kullandı.

Tatar, son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek Lefkoşa’da yapımı süren devlet hastanesi, Güzelyurt ve Pamuklu’da planlanan yeni hastaneler, Maraş ve Lapta’da açılan sağlık merkezleri ve Değirmenlik’te hizmete giren merkezin halkın ihtiyaçlarını karşılamada büyük rol oynayacağını söyledi.

Turizmde artan yatak kapasitesi, üniversitelerde 100 bini aşan öğrenci sayısı ve sanayiye yönelik yoğun taleple ekonomide büyümenin sürdüğünü belirten Tatar, her alanda ekonomik büyüme ve gelişme yaşandığını, dünyadaki krizlere rağmen KKTC’nin istikrarlı biçimde yoluna devam ettiğini ifade etti.