Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Londra’da düzenlenen 4. AlBaraka Summit’e katılarak konuşma yaptı.

Zirve kapsamında “Ekonomik Hızlanmanın ve İş Dünyası Ağlarının Motoru Olarak Ticaret Odaları” başlıklı oturumda konuşan Deniz, Kuzey Kıbrıs’taki işletmelerin küresel pazarlara entegrasyonu konusunda mesajlar verdi.

Deniz, panelde yaptığı değerlendirmede, ikili iş birliklerinin güçlendirilmesi, bölgesel ticaret ağlarına erişimin artırılması ve sektörel iş ile yatırım potansiyelinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, KTTO'nun yürüttüğü çalışmalarla, Kıbrıs Türk girişimcilerinin uluslararası iş dünyasında daha fazla yer almasını hedeflediklerini vurguladı.