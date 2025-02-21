Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya gelen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Akova yöneticisi Hayrullah Erden’e 70 maç men cezası verdi.

BTM Kurulu’nun kararları şöyle:

22168 maç numarasıyla 16.2.2025 tarihinde Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda - Düzova GSK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup 13. hafta müsabakasının raporları incelenmiş olup, German Gold Akova Vuda takımının 1887 lisans numaralı Yöneticisi Hayrullah Erdem, oyun alanına girip, hakeme saldırarak küfür etmesi sebebiyle oyundan ihraç edilmesinden sonra hakeme yönelik saldırgan tavırlarını sürdürmesi nedeniyle, DT 41/1 (b) ve DT 44 uyarınca 70 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

22166 maç numarasıyla 15.2.2025 tarihinde Akova Eray Vudalı Stadında Nurol Cons. Dörtyol SK– Yenierenköy TSK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup 13. hafta müsabakasının raporları incelenmiş olup, Yenierenköy TSK 113131 lisans numaralı oyuncusu Buğra Gökalp, hakeme küfür etmesi sebebiyle oyundan ihraç edilmesinden sonra hakeme yönelik küfürlerine devam etmesi ve saldırgan tavırlarını sürdürmesi ve yedek kulübesinin camını yumruklaması nedeniyle, DT 41/1 (a) uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.