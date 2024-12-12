Gazimağusa'da 30 Haziranda yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Aytekin Yücel, yaklaşık 5 buçuk aylık yaşam mücadelesini kaybetti. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören YÜCEL, bugün hayatını kaybetti. 

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Polis Basın Subaylığı’ndan açıklamasına göre, 30 Haziran'da saat 17.30'da Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda  Çanakkale Göleti yakınlarında, Mehmet Fatih Aybar (E-29 )yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Aytekin Yücel'e(E-17) çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Aytekin Yücel, beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.