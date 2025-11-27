Başbakan Ünal Üstel, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarının güncel koşulları yansıtabilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan çalışmanın başlatıldığını açıkladı.

Çalışma, İstatistik Kurumu tarafından yapılan TÜFE hesaplamalarında kullanılan mal ve hizmet sepeti ile ağırlıklarının güncellenmesini içeriyor.

Başbakan Üstel, 2014–2015’ten bu yana güncellenmeyen TÜFE sepetinin, toplumun değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle güncellenmesi gerektiğini belirtti.

“Bu çalışma, ekonomik göstergelerimizin doğruluğu ve maaşlara yansıyacak TÜFE oranlarının güncel verilere dayanması açısından büyük önem taşımaktadır” diyen Üstel, bu çerçevede İstatistik Kurumu’nun, ülke genelindeki tüm binaları kapsayan bir adres güncelleme süreci başlatacağını kaydetti.

Üstel, yaklaşık 70 kişilik bir ekibin, her binayı ziyaret ederek adres bilgilerini güncelleyeceğini ve hanelere 15 soruluk kısa bir bilgi formu doldurtacağını belirtti.

Yaklaşık 2 buçuk ay sürecek bu çalışma sonucunda, hane halkı bütçe anketinde kullanılacak örnek hanelerin bilimsel kriterlerle belirlenmesi için gerekli altyapı oluşturulacağını anlatan Üstel, adres güncellemelerinin tamamlanmasının ardından, 1 Nisan 2026 tarihinde bir yıl sürecek “Hane Halkı Bütçe Anketinin” de başlayacağını kaydetti.

Anket çalışmalarının bir yıl süreceğini ve her ay ortalama 570 farklı örnek hanenin düzenli aralıklarla ziyaret edilerek günlük harcamalarının kaydedileceğini söyleyen Başbakan Üstel, bu konudaki çalışmanın ülkede yapılan en kapsamlı çalışma olduğunu vurguladı.

“Hanelerin günümüz koşullarına uygun harcamalarını doğrudan takip edilerek daha sağlıklı TÜFE hesaplanacaktır” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, ihale sürecinin tamamlandığını ve çalışmanın başladığını kaydetti.

Ekiplerin haneleri ziyaret ettiği dönemde halkın vereceği desteğin son derece değerli olduğuna vurgu yapan Üstel, “Bu çalışma hem kamu çalışanlarımızın hem özel sektör emekçilerimizin hem de tüm vatandaşlarımızın ekonomik hayatını doğrudan etkileyecek doğru veri üretimi için yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.