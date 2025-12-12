Din İşleri Başkanlığı, ada genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde ülkede yaşanan şiddetli yağışlara ve sel felaketine dikkat çekti.

Hutbede şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizi derinden sarsan şiddetli yağışlar, maalesef birçok bölgemizde yıkıcı su baskınları ve sellere yol açtı. Evlerimiz ve iş yerlerimizin sular altında kaldığı bu zor zamanda, ilk andan itibaren sahaya inen tüm belediye başkanlarımıza, canla başla çalışan ekiplerine, İtfaiye çalışanlarına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığımıza, devlet yetkililerine, bölgelerde görev alan tüm kurumlara ve emeği geçen her bir ferde sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza en içten dileklerimizle büyük geçmiş olsun diyor, yaraların hızla sarılmasını temenni ediyoruz.’’