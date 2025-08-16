Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma Ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Furkan Köroğlu ile Yusuf Dağdelen dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 03.20 raddelerinde Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde bulunan

içerisinde Lefkoşa'da Sakin Yusuf Dağdelen'in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu markasız ve seri numarasız 7.65 mm çapındaki tabanca ile havaya bir el ateş etmek sureti ile meskûn mahalde ateş açtığını söyledi.

Polis, olay yerinde ve civarında yapılan arama neticesinde bahse konu tabanca ve bir adet boş kovan bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Dağdelen’in olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan geniş çaplı soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde Dağdelen’e markasız ve seri numarasız tabanca ve mermileri huzurda bulunan zanlı Furkan Köroğlu'nun temin edip, kendisine verdiğini belirlediklerini söyledi. Polis, Furkan Köroğlu'nun da 8 Ağustos tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Dağdelen’in iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün, Köroğlu’nun da iki kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, bu süreler zarfından silahın balistik incelemeye gönderildiğini, zanlıların tasarrufunda bulundurduğu cep telefonunun emare olarak alınıp, PGM data inceleme birimine gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.